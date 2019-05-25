Для VII республиканского ифтара на Казань Арене будут готовить казан плова на 500 порций

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). На VII республиканском ифтаре организаторы планируют принять и накормить на Казань Арене более 15 тыс. человек, для которых дополнительно на стадионе будут готовить большой казан плова, рассчитанный на 500 порций.

«Помимо 16 тыс. порций плова, которые привезут на Казань Арену, дополнительно на стадионе будут готовить большой казан плова, рассчитанный на 500 порций», — заявил первый вице-президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Радик Абдрахманов.

На входе будут установлены три специальные будки для раздачи воды, также организаторы заказали 1 тыс. ланч-боксов для тех, кому может не хватить плова.

«Бывает, что люди приходят с детьми, и, возможно, на стадион придет гораздо больше 15 тыс. верующих. На этот случай мы тоже все предусмотрели и будем готовить плов прямо на стадионе и выдавать людям в ланч-боксах», — добавил Радик Абдрахманов.

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