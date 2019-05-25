Православная гимназия в Альметьевске отпраздновала окончание первого учебного года

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Православная гимназия для юных жителей Альметьевска, открывшая свои двери в сентябре 2018 года, отпраздновала окончание первого учебного года, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Образовательное учреждение рассчитано на 110 детей. Гимназия стала первым учебным заведением на юго-востоке республики, где вместе со светскими дисциплинами преподают и духовные знания, основанные на традиции классической русской школы. Здесь дети не только получают углубленные знания и развиваются физически, но и становятся сильными в вере.



Глава района Айрат Хайруллин выразил слова благодарности Владыке Мефодию, которому принадлежит идея строительства православной гимназии в Альметьевске. Благодаря его настойчивости в центре города появилось белокаменное здание гимназии, которое является еще и архитектурным объектом нашего города.



В последний день учебы много слов благодарности прозвучало в адрес руководства города и района, преподавателей гимназии. Айрат Хайруллин и Владыка Мефодий вручили подарки детям, а гимназисты рассказали стихотворения, посвященные к Дню славянской письменности и культуры.

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