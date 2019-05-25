Вступил в силу запрет на уличные табло с курсом валют

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Вступил в силу запрет Банка России о размещении информации о курсах иностранных валют вне помещений банков и их филиалов. Указание было опубликовано на сайте ЦБ 23 апреля и по закону вступает в силу спустя 30 дней после опубликования, сообщает ТАСС.

Запрет на размещение банками информации о курсе валют вне их помещений не распространяется на остальную информацию, в частности, о видах валют, которые можно обменять, уточняли ранее в Банке России.

Нововведение принято для предотвращения деятельности незаконных точек обмена валюты. Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре.

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