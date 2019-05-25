Татар-информ

25 мая 2019, 18:14

Общество

Самая распространенная фобия работающих россиян - боязнь увольнения

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Общество

Самая распространенная фобия работающих россиян - боязнь увольнения

По результатам исследования Superjob, 3% респондентов боятся невыплаты зарплаты и нестабильности в компании

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Всего 7% россиян боятся потерять работу, а подавляющее большинство (68%) не испытывают страхов, связанных с работой, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала по поиску работы Superjob.

«В Superjob выяснили, что самая распространенная фобия россиян, имеющих работу, - боязнь увольнения. Ей подвержены 7% опрошенных», - говорится в сообщении.

Малая часть респондентов боятся также невыплаты зарплаты и нестабильности в компанииэто 2-3% опрошенных от общего числа.

Большинство же сотрудников, по их словам, лишены каких-либо фобий, связанных с работой и обстановкой в коллективе (68%). Причем за последние пять лет число таких работников увеличилось с 62% в 2014 году до 68% в текущем.

Всего в опросе приняли участие около 2 тыс. респондентов старше 18 лет, сообщает ТАСС.
 

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