В Казани состоялись слушания по вступлению Казани в сеть креативных городов ЮНЕСКО

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Казани состоялись общественные слушания по вступлению столицы Татарстана в сеть креативных городов ЮНЕСКО. В них приняли участие неравнодушные жители города и деятели культуры, сообщает пресс-служба мэрии.

Поскольку Казань претендует на звание креативного города в области музыкальной культуры, на слушаниях присутствовали известные и начинающие музыканты республики: художественный руководитель Казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов, художественный руководитель камерного балета «Пантера» Наиль Ибрагимов, художественный руководитель камерного хора «Преображение» регент Никольского собора Николай Беляев, студенты Казанской консерватории и многие другие.

Участники слушаний обсудили место культуры в развитии Казани, роль музыкального творчества и учреждений культуры в развитии города в исторической перспективе, а также обменялись мнениями о достижениях столицы Татарстана как креативного города.

Так, директор камерного балета «Пантера» Елена Беляева затронула вопросы партнерства и обмена опытом с зарубежными коллективами и специалистами. О воспитании детей классической музыкой рассказал и создатель фонда развития музыкального исполнительства Sforzando Данияр Соколов. Композитор Алсу Сунгатуллина представила работу Центра современной музыки Софии Губайдуллиной, а руководитель лейбла Yummy Music Ильяс Гафаров рассказал о своем проекте Tat Cult Fest, который надеется проводить под эгидой ЮНЕСКО, сообщают организаторы.

Встреча стала первой в череде общественных слушаний по вступлению столицы Татарстана в Сеть креативных городов ЮНЕСКО. Общественные слушания доступны для посещения всех желающих.



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