Татар-информ

25 мая 2019, 17:07

Hi-Tech

Airbus провел испытания беспилотной модели с «крылом альбатроса»

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Hi-Tech

Airbus провел испытания беспилотной модели с «крылом альбатроса»

Конструкция новой модели крыла повторяет строение крыльев морской птицы.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Испытания беспилотной модели летательного аппарата, в конструкции крыльев которого использованы элементы строения крыла альбатроса, начал проводить Airbus. Об этом сообщает издание Flightglobal.

Данная конструкция весьма необычна: ее особенностью является наличие ограниченно подвижных законцовок крыльев, которая имитирует концы крыльев альбатроса. Концы смещаются вниз или вверх при порывах ветра или при виражах.

Как утверждают разработчики проекта, эта особенность должна способствовать увеличению надёжности крыла и снижению аэродинамического сопротивления, массы и нагрузки на центроплан.

Модель была названа AlbatrossOne, его крылья изготовлены из фанеры стекловолокна и углеволокна.

Данные испытания серии тестов в третий раз проводятся специалистами Airbus. В ходе предыдущих экспериментов были апробированы модели, имеющие фиксированные закрылки и закрылки, двигающиеся совершенно свободно. В ходе текущих испытаний закрылки, имитирующие концы крыльев альбатроса, освободят в процессе полёта.

Прообразом для AlbatrossOne послужил пассажирский самолет A321, информация, накопленная в ходе испытаний, будет использована при создании самолёта — демонстратора, построенного в натуральную величину.
 

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