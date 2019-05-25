В Казани сняли на видео, как легковушка сбила на «зебре» ребенка на велосипеде

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В Казани очевидцы сняли на видео, как легковушка «Лада» сбила на «зебре» ребенка на велосипеде. Видеоролик разместили на страницах в соцсетях.

На кадрах видно, как «Лада Ларгус» поворачивает на перекрестке направо. Водитель пропускает пешеходов и начинает ехать. Тут перед машиной возникаем мальчик на велосипеде. Машина не успевает затормозить и сбивает ребенка.

В пресс-службе МВД по РТ подтвердили факт наезда на школьника. «Сегодня около полудня напротив дома № 1а по улице Рихарда Зорге водитель "Лады" совершил наезд на ребенка, который был на велосипеде. На месте работают сотрудники ГИБДД. Степень вины каждого участника аварии будет установлена позже», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

В результате наезда школьник получил травму ноги и на карете скорой помощи был доставлен в больницу.



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