В Казани вручили специальные государственные стипендии лучшим студентам Татарстана

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). 90 студентов Татарстана получили сегодня специальную государственную стипендию. По рекомендации Совета ректоров вузов она вручается за отличную успеваемость, победы и призовые места на научно-практических конференциях и предметных олимпиадах.

Стипендиатов поздравили заместитель премьер-министра Татарстана – министр образования и науки Рафис Бурганов, министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов и ректор Казанского (Приволжского) федерального университета, председатель Совета ректоров вузов РТ Ильшат Гафуров.

Рафис Бурганов, поприветствовав стипендиатов от имени Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, пожелал использовать все навыки на благо республики.

«Это инвестиция в вашу биографию, частица вашего портфолио», – отметил он.

Дамир Фаттахов в свою очередь подчеркнул важность того, чтобы молодежь ассоциировала Татарстан с территорией возможностей. «У вас уже есть самый важный навык – вы умеете ставить цели, умеете добиваться своих целей, умеете мобилизовать себя. Я уверен, еще не раз, чтобы добиться успеха, эти навыки будут вам полезны. Руководство республики делает все, чтобы создавать условия для самореализации молодежи», – рассказал министр.

Отметим, что размер стипендии составляет 33,3 тысячи рублей для аспирантов, 27,8 тысяч рублей – для студентов вузов и курсантов военных училищ, а также 16,7 тысяч рублей – для студентов ссузов.

Среди стипендиатов этого года – студенты из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Бугульмы, Мензенлинска, Арска, Зеленодольска, Лаишево, Лениногорска, Тетюш, Чистополя, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Например, студент Казанского федерального университета Динар Валеев заслужил стипендию благодаря тому, что не только успешно занимался наукой и за время учебы принял участие в более чем 50 конференциях, но и активно участвовал в общественной деятельности. За это он был признан сначала лучшим выпускником Республики Татарстан, а потом – лучшим выпускником КФУ и студенческим лидером Поволжья. Студент Зеленодольского механического колледжа Евгений Алемасов получил стипендию за участие в международной олимпиаде «IT-планета 2017/18», а также активное участие в студенческой жизни. В частности, Евгений является руководителем пресс-центра колледжа и главным редактором студенческой газеты, которая получила ряд престижных студенческих наград регионального уровня.

Специальные государственные стипендии Республики Татарстан вручаются ежегодно с 2000 года. Указ о назначении стипендий подписывает Президент республики.



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