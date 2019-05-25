Татар-информ

25 мая 2019, 16:44

Спорт

СМИ: Матч КХЛ «Ак Барс» – «Салават Юлаев» может пройти в Швейцарии

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Спорт

СМИ: Матч КХЛ «Ак Барс» – «Салават Юлаев» может пройти в Швейцарии

В сезоне 2018/2019 КХЛ провела два матча проекта World Games.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» может пройти в швейцарском городе Давос. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В завершающемся сезоне КХЛ провела два матча под вывеской World Games — в Вене и Цюрихе. В марте президент лиги Дмитрий Чернышенко анонсировал продолжение проекта, отметив, что это будут «матчи-дерби».

Игра в Давосе намечена на декабрь. «Это будет домашняя игра “Салавата”, который затем останется в Швейцарии для участия в Кубке Шпенглера», — рассказал источник.

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