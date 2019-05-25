Татар-информ

25 мая 2019, 15:44

Общество

Метеоролог призвал не верить долгосрочным прогнозам погоды

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Общество

Метеоролог призвал не верить долгосрочным прогнозам погоды

По словам эксперта, особенно сложно предсказать шторм.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Не стоит верить долгосрочным прогнозам погоды, ведь точно предсказать погоду можно только на ближайшие пару дней. Об этом заявил представитель метеослужбы Швейцарии Meteo Suisse Андре-Шарль Летестю.

По словам метеоролога, прогноз на несколько месяцев только позволяет узнать, будет климат теплее, прохладнее, более влажным или более сухим. Благодаря прогнозу на месяц можно узнать «тенденцию» в погоде. Более точный прогноз — от 2 до 15 дней, однако его точность составляет всего 85%.

«Прогноз на 10 дней можно использовать, но мы не можем предсказать погоду на этот срок с определённой точностью. Это возможно, когда есть стабильная ситуация. Очень тяжело предсказывать погоду больше, чем на пару дней», — сказал Летестю.

Эксперт также отметил, что сложно предсказать шторм: самая точная информация о его силе появляется за час до начала. За это время людям и чрезвычайным службам сложно подготовиться, поэтому важно предупреждать заранее, в том числе и через СМС, о том, что надвигается гроза или сильный ветер.

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