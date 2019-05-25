В Татарстане с началом дачного сезона активизировалась продажа живых птиц населению

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Нельзя допускать распространения птичьего гриппа при реализации живых птиц населению. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства республики.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Татарстана Президент РТ Рустам Минниханов. В совещании также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Как отметил глава Минсельхозпрода РТ, с наступлением теплого времени года и началом дачного сезона в республике активизировалась продажа живых птиц дачникам и в личные подсобные хозяйства населения республики. При этом реализация цыплят, кур, уток, гусей идет как в специально отведенных, так и в несанкционированных, случайных местах торговли.

И, по словам министра, часто загруженные таким товаром автомобили переезжают из одного населенного пункта в другой. «К сожалению, имеем прошлогодний опыт, когда по вине таких торговцев возникли случаи гриппа птиц среди ЛПХ в шести районах заволжской зоны республики», – констатировал Марат Ахметов.

Чтобы не допустить повторения подобных случаев, «нам совместно с Управлением Россельхознадзора и Главным управлением ветеринарии [Кабинета министров РТ] необходимо организовать реализацию птицы только в специально отведенных местах и только при наличии ветеринарно-сопроводительных документов», заявил докладчик, добавив, что «эти структуры должны работать в усиленном режиме».

Также министр считает, что главам муниципальных районов необходимо уделить данному вопросу особое внимание, «подключить на местах и сотрудников ГИБДД, участковых инспекторов, особенно – глав сельских поселений».

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Минсельхозпрод РТ рекомендует жителям республики приобретать живую птицу только в специально отведенных местах.

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