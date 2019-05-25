Татар-информ

25 мая 2019, 14:08

Общество

Рустам Минниханов: Необходимо повышать авторитет человека труда

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Общество

Рустам Минниханов: Необходимо повышать авторитет человека труда

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ принял участие в заседании Всероссийского форума рабочей молодежи.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Необходимо повышать авторитет человека труда. Об этом заявил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании Всероссийского форума рабочей молодежи, которое прошло в одном из цехов Казанского вертолетного завода.

В Татарстане в последние годы уделяется большое внимание поддержке молодежи, особенно работающей, отметил Президент РТ. «Необходимо повышать авторитет человека труда. К сожалению, после того, как Советский Союз распался, появились другие ценности. Молодежь должна иметь возможность получить хорошую перспективную специальность, а люди, возглавляющие движения работающей молодежи достойны стать примером», – сказал он.

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Рустам Минниханов заметил, что в целом в России сейчас уделяется особое внимание вопросу повышения престижа рабочих профессий. «Самое главное – человек труда. Для наших предприятий важны способные, инициативные молодые люди, работающие с желанием. Но наша задача – не рыбу предоставить, а дать удочку, чтобы молодежь сама могла ее ловить», – подчеркнул он.

По мнению Президента РТ, чтобы удержать молодежь на своей территории, необходимо создать социальные условия жизни, возможности для карьерного роста. «Но ничего плохого нет в том, что молодой человек или девушка уехали в другой город, поступили в престижный вуз, чтобы получать знания. Главное – суметь сохранить с ними контакты и иногда использовать тот потенциал, который есть вне нашей республики», – убежден он.

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«Очень приятно, что есть такая форма работы с молодежью, как этот всероссийский форум. Представители работающей молодежи нашей страны имеют возможность собраться, пообщаться и поделиться своим опытом, – обратился Рустам Минниханов к присутствующим. – Мы готовы быть вашими партнерами, с огромным желанием будем перенимать ваш опыт. А если вам понравится в Казани, то обязательно приезжайте к нам».

В Казани 22 – 26 мая впервые проходит Всероссийский форум рабочей молодежи. Его участниками стали 300 молодых специалистов из 56 регионов России.

В Татарстане проживает более 850 тыс. жителей в возрасте от 14 до 30 лет. Почти половина из них – около 400 тыс. человек – молодые специалисты, работающие на предприятиях и в организациях республики. 

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