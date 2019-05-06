Марат Ахметов: После сева яровых предстоит не менее важная работа – уход за растениями

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Аграрии республики практически завершили сев основных яровых культур и сейчас предстоит не менее важная работа – уход за посевами. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства республики, докладывая о ходе весенних полевых работ.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Татарстана Президент РТ Рустам Минниханов. В совещании также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно данным Минсельхозпрода РТ, в республике яровые культуры посеяны на 1,75 млн га, что составляет 99% к прогнозу, в том числе яровые зерновые и зернобобовые – на 1 млн га (99%).

В то же время для выполнения прогнозных показателей предстоит завершить сев кукурузы на 21,2 тыс. га, гречихи – на 5,5 тыс. га, однолетних трав – на 5,0 тыс. га. Также осталось завершить посадку картофеля на 1,4 тыс. га и овощей – на 300 га.

Как отметил Марат Ахметов, сейчас предстоит не менее важная работа – уход за посевами, внесение минеральных удобрений и пестицидов с использованием опрыскивателей, подкормка растений. Министр сообщил, что в прошлом году листовая подкормка растений была проведена на 1,3 млн га, в текущем году перед аграриями стоит «более амбициозная задача – удвоить показатель 2018 года».

«Это наш неиспользованный резерв, реализация которого позволит обеспечить рост урожайности минимум на 20 – 25%», – подчеркнул глава Минсельхозпрода РТ.

По данным аграрного ведомства, сельхозформирования республики, применяя опрыскиватели, расходуют более 450 тыс. тонн воды на посевах за летний вегетационный период. Однако вода из многих источников без предварительной подготовки не пригодна для использования.

Ее, конечно, использовать можно, «но до 50% снижается эффективность препаратов, а препараты мы закупаем каждый год на эти сезонные мероприятия на сумму свыше 3,5 млрд рублей», отметил министр.

Как пояснил глава Минсельхозпрода РТ, причины такого снижения эффективности – температура используемой воды, ее жесткость и кислотность.

«Все эти параметры корректируемые, но для этого нужны центры подготовки воды и рабочих растворов», – пояснил Марат Ахметов.

По его словам, сейчас в хозяйствах идет «серьезная работа» по организации таких центров – растворных узлов. О результатах этой работы Минсельхозпрод РТ планирует доложить на очередной видеоконференции.

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