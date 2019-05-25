На трассе в Татарстане полицейские изъяли у пассажира авто из Башкортостана более 30 граммов гашиша

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). На трассе в Татарстане полицейские изъяли у 34-летнего пассажира легковушки из Башкирии более 30 граммов гашиша, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ,

«24 мая на СПП "Малиновка" для проверки документов был остановлен автомобиль "Рено Сандеро". Во время проверки машины у пассажира автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 32 г гашиша», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался 34-летний житель Республики Башкортостан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».



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