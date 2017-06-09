Татар-информ

25 мая 2019, 12:42

Общество

Рустам Минниханов анонсировал республиканскую программу ремонта и благоустройства дворов

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Общество

Рустам Минниханов анонсировал республиканскую программу ремонта и благоустройства дворов

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Президент РТ призвал привлекать общественность к обсуждению ремонта дворовых пространств.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В Татарстане подготовят и реализуют программу ремонта и благоустройства дворовых пространств. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.

Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Татарстана, в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Рустам Минниханов дал поручение по разработке программы всем задействованным ведомствам и структурам. По его словам, дворы многоквартирных жилых домов — это тоже общественные пространства, которым необходимо уделять пристальное внимание. Важно, чтобы общественность принимала участие в обсуждении ремонта, подчеркнул Президент РТ. По итогам таких встреч будет определять его приоритетность.

В Татарстане также инициируют программу капремонта стационаров — больниц и лечебных учреждений. Сейчас в республике действует программа по ремонту поликлиник.

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