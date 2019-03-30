Татар-информ

25 мая 2019, 12:10

Экономика и финансы

В Татарстане потратили миллиард рублей на капремонт многоквартирных домов

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Экономика и финансы

В Татарстане потратили миллиард рублей на капремонт многоквартирных домов

Фото: архив

Ирек Файзуллин доложил о ходе реализации программ капитального ремонта в республике.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В Татарстане капитально отремонтировали 18,5% многоквартирных жилых домов от плана, потратив на это 1 млрд 84 млн 989 тыс. рублей. Об этом заявил глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин на совещании в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В совещании также участвовал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ирек Файзуллин рассказал о реализации и других программ капремонта. Так, ведется капремонт 25 зданий исполкомов поселений районов из 31, на трех объектах работы уже завершили. Всего на эти цели в 2019 году планируется потратить более 49 млн рублей.

За 112,4 млн рублей отремонтируют здания молодежных центров — работы ведутся на 8 объектах из 9. 100 млн рублей потратят на ремонт подростковых клубов, сейчас специалисты работают на всех 26 запланированных объектах.

Также за 121,3 млн рублей ведется капремонт 27 из 34 учреждений соцобслуживания, в одном здании работы уже закончены. Завершился ремонт и в одном из объектов культурного назначения, работы ведутся в оставшихся 39 зданиях. На это потратят более 412 млн рублей.

50 млн выделили на капремонт помещений муниципальных архивов — работы ведутся на 9 объектах из 13. За 681 млн отремонтируют 15 ресурсных центров, работы начаты на 10 объектах.

В Татарстане также идет капремонт школ, школ-интернатов и дошкольных учреждений — для этого из бюджета выделили более 3 млрд рублей. Почти 700 млн потратят на капремонт 12 детских лагерей, работы уже идут на 10 из них.

Кроме того, министр рассказал о задолженности платежей населения за ЖКХ. По состоянию на 1 мая эта сумма составляет 6 млрд 967 млн рублей. Чаще всего татарстанцы задерживают плату за жилищные услуги (43,8%), отопление (23,8%) и горячую воду (10%).

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