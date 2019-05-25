Бугульминка лишилась 600 тыс. рублей, надеясь вернуть вложенные в финансовую пирамиду деньги

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Аферисты обманули пожилую жительницу Бугульмы на 600 тыс. рублей, пообещав вернуть ей вложенные в финансовую пирамиду деньги. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Как выяснили полицейские, 17 мая 65-летней жительнице Бугульмы поступил звонок с сообщением о выплатах компенсации вкладчикам финансовой пирамиды. Пообещав бугульминке 16 тыс. долларов, звонивший мужчина предупредил, что для перечисления причитающейся суммы необходимо незамедлительно оплатить ряд комиссий и сборов», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В общей сложности доверчивая пенсионерка перевела на счет аферистам 580 тыс. рублей. Для этого она заняла деньги у родных и даже влезла в кредит. После получения денег мошенники перестали выходить на связь. Женщина обратилась в полицию.



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