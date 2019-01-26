Татар-информ

25 мая 2019, 11:38

Сельское хозяйство

Марат Ахметов призвал инвесторов до Сабантуя погасить задолженность по зарплате сельским труженикам

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Сельское хозяйство

Марат Ахметов призвал инвесторов до Сабантуя погасить задолженность по зарплате сельским труженикам

Фото: архив/Салават Камалетдинов

В агрофирмах холдинговой компании «Ак Барс» задолженность по заработной плате сельчанам составляет 64 млн рублей.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). До Сабантуя следует погасить задолженность по заработной плате работникам сельхозформирований. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, выступая на совещании в Доме Правительства республики.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Татарстана Президент РТ Рустам Минниханов. В совещании также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

На совещании Марат Ахметов обратился к руководителям сельхозформирований и инвесторам в преддверии национального праздника Сабантуй обратить особое внимание на оплату труда сельских тружеников. «К сожалению, в ряде хозяйств имеется задержка выплаты заработной платы, примеров много», – сообщил Марат Ахметов.

«И такие факты не имеют никакого оправдания. Тем более что имеем неплохие закупочные цены на молоко. Соответственно и денежная выручка от его реализации значительно выше, чем год назад», – заметил министр.

По информации Минсельхозпрода РТ, в ООО «Джукетау» Чистопольского района задолженность по зарплате сельским труженикам около 5 млн рублей, в СХПК «Кугеевский» Зеленодольского района – 1,4 млн рублей, а по хозяйствам холдинговой компании «Ак Барс» задолженность, которая образовалась с начала года, достигла 64 млн рублей.

Также среди должников, согласно данным ведомства, ООО «Эталон-Агро» Дрожжановского района, где просроченная задолженность по зарплате составляет 2,8 млн рублей, ООО СХП «Табар» Апастовского района – 0,9 млн рублей, агрофирмы «Родина» и «Подберезье» Кайбицкого района – 0,8 млн и 0,5 млн рублей соответственно.

Марат Ахметов подчеркнул, что необходимую господдержку аграриям Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ постаралось оказать своевременно. При этом направлена заявка в Министерство финансов республики на 417 млн рублей для финансирования сельхозпроизводителей по текущим статьям господдержки и выделение этой суммы, по словам докладчика, позволило бы погасить долги по зарплате.

Глава Минсельхозпрода республики обратился к Президенту РТ Рустаму Минниханову с просьбой помочь в выделении указанной суммы, поскольку документы находятся в Министерстве финансов РТ.

Глава республики отреагировал на просьбу министра и пообещал помочь в решении указанного вопроса. Если есть какая-то возможность, давайте посмотрим вопрос зарплаты, «нам надо найти решение», заявил Президент республики, заметив, что всё-таки скоро Сабантуй и «люди на праздник должны идти».  

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