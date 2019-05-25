Татар-информ

25 мая 2019, 14:40

Наука и образование

На Последний звонок в Алексеевском байкеры привезли выпускников к школьным воротам

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Наука и образование

На Последний звонок в Алексеевском байкеры привезли выпускников к школьным воротам

Фото: alekseyevsk.ru

Ребята вышли на линейку не под звуки нестареющего вальса, а под рокот мотоциклов.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В Алексеевском районе прозвенели последние звонки. Вторая школа райцентра удивила собравшихся эффектным выходом, пишет газета «Заря».

Ребята вышли на линейку не под звуки нестареющего вальса, а под рокот мотоциклов. Байкеры привезли вчерашних одиннадцатиклассников прямо к школьным воротам.

Под восторженные аплодисменты одноклассников ребята прошли круг почета по школьному двору, заняв свои места на праздничной линейке.

Трогательные речи прозвучали от почетных гостей праздника, родителей, педагогов и директора школы – Людмилы Липляниной. Ученики начальной школы подарили гостям праздника не только традиционные стихи, но и рэп-композицию.

Почетная миссия – дать последний звонок – выпала Ринату Гилязову и Дарье Шишовой.

Уже в ближайшие дни ребята, закончившие 9-е и 11-е классы вновь сядут за учебники, чтобы сдать школьные экзамены.

 

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