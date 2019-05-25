Детский омбудсмен Гузель Удачина дала Последний звонок в лаишевской школе

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В школах Лаишевского района прозвучал Последний звонок. В Сокуровской школе имени Г. Р. Державина к торжественному моменту готовились тщательно: украсили вход в здание шарами и плакатами, отрепетировали сценические номера, пишет «Камская новь».



При входе в школу организовали выставку достижений учащихся – кубки, медали и почетные грамоты. В этом году учебу окончили двое одиннадцатиклассников и 19 девятиклассников.



Торжественная линейка в Сокуры состоялась при участии главы Лаишевского района Михаила Афанасьева, уполномоченного по правам ребенка в РТ Гузель Удачиной, замглавы Лаишевского района Татьяны Бургановой и главы сельского поселения Анатолия Новикова. Директор школы Гульнур Габдуллина провела для почетных гостей экскурсию по зданию, показав, как оно преобразилось после капитального ремонта.





Гузель Удачина пожелала ученикам хороших и веселых каникул, а выпускникам она посоветовала стремиться к знаниям, ответственно подойти к выбранной профессии и встречать на пути только хороших людей.



Михаил Павлович в своем выступлении отметил, что сегодняшние юноши и девушки отличаются неординарным мышлением и трудолюбием, активностью, ответственностью и стремлением к достижению поставленной цели.





«Знания, которые вы получили в школе, вскоре пополнятся профессиональными навыками. Применяйте их для воплощения своих планов, для преодоления жизненных испытаний и достижения поставленных целей», – отметил глава района.



Далее наиболее отличившимся ученикам и педагогам школы были вручены награды. А руководитель школы Гульнур Габдуллина объявила имя ученика года. Этого титула удостоилась выпускница Аделина Бамутина. Также за успехи в обучении и воспитании детей были отмечены учителя Сокуровской школы.

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