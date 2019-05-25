Диетолог назвала допустимое количество сладкого в день

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В день необходимо употреблять не более 40 граммов сахара, заявила нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич. Об этом пишут «Известия».

Норма, названная диетологом, меньше одобренной ВОЗ. Это связано с тем, что сахар помимо печенья, выпечки и конфет может встречаться в колбасе, консервах и других несладких продуктах.

В 10 граммах сахара — 40 ккал, это одна порция сладкого. Например, в столько содержится в двух чайных ложках сахара, в одном печенье, вафле или конфетах. Чуть более содержится в маленьком кусочке торта, нескольких ложках варенья и шарике мороженого. В день Ивашкевич рекомендует съедать четыре порции по 10 граммов сахара — например, четыре конфеты или два шарика мороженого.

Врач также посоветовала учитывать при этом потребление банана, манго, винограда и сухофруктов. «Дело в том, что эти фрукты, как и конфеты, очень быстро поднимают уровень сахара в крови», — отметила она.

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