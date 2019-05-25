Татарстанец выиграл 13-й этап многодневной велогонки в Италии

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Татарстанский велогонщик Ильнур Закарин, который выступает в составке команды Katusha-Alpecin, выиграл 13-й этап многодневки «Джиро д’Италия», сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Спортсмен на 35 секунд опередил своего ближайшего соперника, Микеля Ниеве (Mitchelton-Scott), который стал вторым. Отрыв от Микеля Ланду (Movistar), который стал третьим, составил 1 минуту 20 секунд.

Успех на данном этапе, проходившем по маршруту Пинероло — Черезоле-Реале с финишем в подъем первой категории, позволил Закарину подняться на 9 позиций в таблице и занять третье место (отставание от первого места 2 минуты 56 секунд).

14-й этап пройдет 25 мая по маршруту Сан-Венсан — Курмайор, его протяженность составит 131 км.

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