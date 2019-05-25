Во время этапа чемпионата мира по самолетному спорту в Казани ограничат движение на двух улицах

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В рамках этапа чемпионата мира по самолетному спорту «Авиагонки — формула-1» в Казани с 14 по 16 июня введены ограничения движения для водителей и отдельно для пешеходов. Соответствующее постановление опубликовано в городском сборнике документов и правовых актов.

«В целях организации проведения этапа чемпионата мира по самолетному спорту в дисциплине „Авиагонки — формула-1“ <...> Постановляю ввести ограничение движения транспортных средств с 00.00 14.06.2019 до 23.55 16.06.2019», — указано в документе.

Для транспорта будет ограничено движение в обе стороны ул. Сибгата Хакима; в обе стороны ул. Бондаренко.

Ограничение движения пешеходов введут 15 июня с 10.00 до 19.00 и 16 июня с 10.00 до 20.00 на следующих улицах Казани:

— ул. Декабристов, на участке от правого съезда с ул. Батурина на Кремлевский мост до правого съезда в направлении ул. Сибгата Хакима;

— ул. Фатыха Амирхана, на участке от правого съезда в подземную часть путепровода (напротив жилого дома по ул. Чистопольская, 62) до правого съезда с моста «Миллениум» в направлении ул. Подлужная;

— песчаный намыв р. Казанки по ул. Сибгата Хакима от ул. Абсалямова до ул. Абдуллы Бичурина.

В связи с перекрытием дорог Комитет по транспорту Казани организует мероприятия по установке временных дорожных знаков и зачехлению существующих дорожных.

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