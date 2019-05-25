Мухаметшин об обмелении Волги: В будущем Москве надо будет теснее работать с регионами

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). В будущем федеральные органы, отвечающие за состояние уровня воды крупных век, должны будут теснее работать с регионами, чтобы избежать обмеления. Об этом в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Я считаю, что у кого-то не хватило прозорливости, расчета. В конце концов, они ошиблись, сбросив такой объем воды в Каспий, оберегая населенные пункты от возможного подтопления», — сказал он.

Власти республики опасались, что водозаборы крупных городов на Волге и Каме, обеспечивающих питьевой водой, могут повиснуть, а вода остаться там — это была бы катастрофа, продолжил спикер парламента.

«Мы этого не допустили. Они все успешно работают. Водоснабжение крупных городов и хозяйствующих субъектов не прерывалось», — отметил Мухаметшин.

7 мая в Москве прошло заседание межведомственной оперативной группы, на котором в связи с критической ситуацией был установлен спецпропуск воды для Татарстана. Сброс воды серьезно уменьшен.

Видеоверсию интервью можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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