Фарид Мухаметшин: У нашего парламента нет задачи устраивать шоу

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). У Государственного Совета Татарстана нет задачи устраивать шоу, заявил в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину спикер парламента Фарид Мухаметшин.

«Я призываю всех к рутинной работе, ведь у нашего парламента нет задачи устраивать шоу, обливать друг друга водой, надевать наизнанку пиджак и защищать свои частные интересы или еще чьи-то», — сказал он.

Депутаты должны чувствовать ответственность и оправдывать высокое доверие избирателей. Высокое искусство парламентариев — вместе с оппозицией находить пути решения актуальных проблем, подчеркнул Мухаметшин.

Что касается разногласий внутри партии, собеседник агентства заявил о недопустимости такой практики. Члены партии должны отстаивать интересы, исходя из партийной принадлежности.

«Если мы и свою партию расколем на три-четыре части, кто будет отвечать перед народом? С оппозиции, раздробленной на небольшие партии, особо не спросишь. Спрашивают с партии парламентского большинства, — заявил Фарид Мухаметшин. — Дробиться ради хихиканья в парламенте из-за каких-то нездоровых высказываний — это несерьезно. Мы лучше будем обучаться на других парламентах, смотреть, как они там бузят, чего-то добиваются. Стыдно смотреть!».

Люди от подобных выяснений отношений не выигрывают, уверен спикер республиканского парламента. Это может вызвать смех, но не решит проблем населения.

Видеоверсию интервью можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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