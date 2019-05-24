Мухаметшин: В Татарстане нет людей, стесняющихся быть в «Единой России»

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). В региональном отделении Республики Татарстан нет людей, стесняющихся быть в «Единой России». Об этом Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявил в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Нет людей ни в одномандатном округе, ни в партийных списках, которые стесняются находиться в „Единой России“. Некоторые регионы страны, в которых будут выборы, поменяли пропорции, стесняясь того, что рейтинг „ЕР“ может упасть, и они не смогут провести какое-то количество людей в местные парламенты. У нас такой вопрос никогда не стоял», — отметил он.

На сегодняшний день рейтинг «Единой России» в республике показывает достаточно высокий уровень доверия. Кроме того, продолжил спикер парламента, избиратели понимают, что в реальной политической борьбе в РТ участвуют до 7 партий, а не 53, зарегистрированных в Минюсте республики.

«И, конечно, многие опасаются делать ставку на ту политическую партию, которая поддерживает такое малое количество людей. Люди понимают, что у „Единой России“ есть человеческие и финансовые ресурсы, большой политический, хозяйственный опыт», — подчеркнул собеседник агентства.

К тому же партия поддерживается на федеральном уровне Президентом России Владимиром Путиным. Президент Татарстана Рустам Минниханов — член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Мухаметшин — член Президиума Генерального Совета партии, продолжил он.

«Мы доносим свои сомнения, опасения или предложения до федерального центра через партийную структуру. Тех, кто, стесняясь, перешел в другой лагерь, у нас нет!» — уверен Председатель Госсовета РТ.

Видеоверсию интервью можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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