В нижнекамском парке нефтехимиков отметят День химика

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В последнее воскресенья мая с 1981 года в России отмечается День химика. Основные торжества в Нижнекамске состоятся сегодня, 25-го числа, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Центром субботних гуляний по традиции станет парк нефтехимиков. Развлекательная программа начнется в пять часов вечера с концерта, на котором выступят лучшие коллективы города, рабочая молодежь, легендарная группа «Романтики», а также воспитанники дошкольных учреждений.

Кроме этого, в парке состоятся презентации футбольного и хоккейного клубов «Нефтехимик», а также фото- и автограф-сессия с любимыми игроками.

Для самых юных нижнекамцев также предусмотрена обширная развлекательная программа.

В 17.30 лабораторное шоу «Занимательная химия» покажут студенты Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Николая Лемаева и химико-технологического института. На детских площадках малышей будут развлекать

аниматоры и ростовые куклы. А спортклуб «Нефтехимик» подготовил множество конкурсов, игр и показательных выступлений спортсменов.

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