Татар-информ

25 мая 2019, 10:18

Экономика и финансы

Руководители из Казани предложили 120 нижнекамским бизнесменам поддержку

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Экономика и финансы

Руководители из Казани предложили 120 нижнекамским бизнесменам поддержку

Фото: e-nkama

Нижнекамские предприниматели узнали подробнее о работе местного Центра по поддержке и развитию предпринимательства.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Более 120 бизнесменов встретились в Нижнекамске на форуме, который возглавили первый заместитель министра экономики РТ Рустем Сибгатуллин, замглавы дирекции «Корпорация "МСП"» Ольга Пискунова, директор Гарантийного фонда РТ Тимур Тимергалиев и другие, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Нижнекамские предприниматели узнали подробнее о работе местного Центра по поддержке и развитию предпринимательства, а также выслушали сообщения гостей. Каждая структура призвана в меру своих обязательств помогать бизнесменам развиваться, поэтому знать об их возможностях необходимо. Так, на форуме столичные гости поведали о льготном кредитовании, которым могут воспользоваться предприниматели Нижнекамска в рамках госпрограммы по поддержке моногородов.



Заместитель главы исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев также сообщил, что в 2018 году между Нижнекамским районом, рядом крупнейших банков РФ и Фондом поддержки предпринимательства РТ были подписаны соглашения о сотрудничестве.

Целью подписания явилось установление индивидуального подхода, сотрудничество и взаимодействие в области поддержки резидентов Территории опережающего социально-экономического развития «Нижнекамск».

 

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