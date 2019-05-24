Почти для 800 старшеклассников Заинска прозвучит Последний звонок

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Заинске прозвучит Последний звонок. По данным Управлении образования Заинского района, в 2018/2019 учебном году из 11-х классов выпускаются 187 школьников, а из девятых – 609, передает «Заинск-информ».

В школе № 7 все готово к проведению торжественного мероприятия. В данном образовательном учреждении из 11-го класса выпускаются 25 учеников, а из девятых – 93. Среди одиннадцатиклассников на золотые медали претендуют четыре школьника, среди девятиклассников – два. Отличники учебы позволили школе в этом году получить переходящий кубок. Эта награда ежегодно вручается образовательному заведению, ставшему лучшим по итогам муниципального рейтинга эффективности участия в олимпиадах районного и республиканского уровней.

В выпускных классах учатся призеры олимпиад республиканского уровня. В текущем учебном году призерами заключительного этапа республиканской олимпиады школьников стали учащаяся 11-го класса Динара Нургалина и девятиклассница Зифа Марданова.





Немало среди выпускников и тех, кто получил высшие награды в районе и в республике в прошлые годы. При этом ребята не только учатся на «отлично» и побеждают на олимпиадах, но и развиваются творчески. Алия Мухамедзянова, Алмаз Хабибуллин, Динара Нургалина, Фаиль Аминов выступают на сцене в качестве вокалистов или ведущих.



Также среди выпускающихся есть и Вадим Ильин, который награжден медалью «Юнармейская доблесть» Всероссийского общественного движения «Юнармия».

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