Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с русским народным праздником «Каравон»

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с русским народным праздником «Каравон», сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Вслед за дарующим жизнь весенним солнцем, под мелодичный звон колоколов православного храма, на протяжении многих веков движется по старинному селу Никольское Лаишевского района чинный хоровод, вовлекая в свои ряды всё новых участников», — так начал свое обращение глава республики.

Каравон — один из немногих до сих пор сохранившихся источников старинной песенно-игровой традиции, отметил Рустам Минниханов. Эти традиции из уст в уста на протяжении многих поколений передаются деревенскими жителями.

Праздник возродили энтузиасты, однако он прочно вошел в культурную жизнь Татарстана, став наряду с Сабантуем событием общероссийского масштаба. Каравон становится семейным праздником, в нем принимают участие дети и молодежь.

Хоровод праздника водят представители разных национальностей и вероисповеданий, подчеркнул Президент РТ. Жители республики могут гордиться тем, что Татарстану удалось «преумножить непреходящее культурно-языковое и духовно-религиозное богатство».

«Шире круг, Каравон!» — заключил Рустам Минниханов, пожелав участникам и гостям праздника мира, солнечного настроения, счастья, благополучия и добра.

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