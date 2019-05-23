Татар-информ

25 мая 2019, 05:56

Общество

На концерте будущим нижнекамским новобранцам рассказали про калории, мобильники и пожизненную службу

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Общество

На концерте будущим нижнекамским новобранцам рассказали про калории, мобильники и пожизненную службу

Фото: e-nkama.ru

Перед собравшимися выступили юнармейцы, ученики кадетской школы и профессиональных учреждений.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялся День призывника, на котором будущим новобранцам рассказали о положительных моментах службы и подготовили к этому шагу психологически, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

На одной сцене в этот день были как будущие солдаты, так и те, кто уже прошел эту школу жизни. Перед собравшимися выступили юнармейцы, ученики кадетской школы и профессиональных учреждений.

Почетными гостями праздника стали также ветераны Великой Отечественной войны. Среди них – Владимир Акимов. Он закончил педагогическое училище, однако из-за войны был вынужден уйти на фронт. Вернувшись с войны, долгое время работал в Михайловской средней школе Муслюмовского района учителем, завучем, а потом и директором школы. Стал примером для своих детей, которые также стали учителями.

Начальник отдела призыва граждан на военную службу Ринат Файзрахманов зачитал обращение военного комиссара, отметив, что недалек тот день, когда новобранцы станут солдатами и займут свое место в строю.

«Желаю, чтобы вы стали уверенными и счастливыми защитниками Отечества, чтобы встретили на службе хоть и строгих, но справедливых командиров, надежных товарищей», – обратился он к будущим защитникам Родины.

В настоящее время срок службы составляет 12 месяцев, а изначально, при образовании регулярной русской армии во времена Петра I, он был пожизненным. Так что жаловаться не на что, считают уже отслужившие, к тому же в современной армии есть много плюсов. Например, пайки в отечественной армии – одни из самых сытных.

«В сутки бойцу необходимо 4300 калл. Чтобы их израсходовать, 18-летний парень должен быть не менее 195 сантиметров ростом и весить не менее 95 килограмм», – обнадежили новобранцев бойцы. Официально пользоваться мобильными телефонами в армии разрешено с 2010 года, так что всегда можно оставаться на связи с родными.

Помимо концерта для будущих солдат организовали специальные стенды, где они могли ознакомиться со спецификой родов войск, а на улице всех ждала полевая кухня.

 

 

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