Татар-информ

25 мая 2019, 06:52

Сельское хозяйство

В Буинском агропарке в конце июня разместят первые комплексы

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Сельское хозяйство

В Буинском агропарке в конце июня разместят первые комплексы

Работы по созданию промышленного парка «Буинск» начались в 2017 году.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). На территории Мещеряковского сельского поселения Буинского района ведется строительство первого этапа агропромпарка. Строители приступили к возведению объекта общей площадью 26,5 гектара. В конце июня будут размещены первые комплексы. Предполагается, что это будут теплицы, пишет газета «Знамя».

Работы по созданию промышленного парка «Буинск» начались в 2017 году. Проект реализуется при активной позиции главы района Марата Зяббарова и поддержке Президента РТ Рустама Минниханова. В 2017-2018 годах подготовили проектно-сметную документацию на инфраструктуру проекта, за счет выделенных из бюджета РТ средств в конце 2018 года начали строить.

Параллельно ведется активная работа по привлечению резидентов. Переговоры ведутся с профильными министерствами, Торговой палатой РТ, Агентством инвестиционного развития РТ.

В настоящее время осуществляется первый этап строительства. Строители заняты созданием инфраструктур. В скором времени здесь будут проложены газопровод высокого давления, сети электроснабжения, водозаборные скважины, водопровод и частично построены подъездные дороги.

Проект реализуется в рамках программы развития в республике малого и среднего предпринимательства. Цель проекта – сохранить и увеличить предпринимательскую активность, сдерживать молодую трудовую миграцию с территории района, создать новые рабочие места.

Директор агропромпарка Рустем Гайнуллов рассказал, что агропарк условно будет поделен на две части. На одной разместятся промышленные предприятия, на другой – перерабатывающие.

По словам Гайнуллова, на сегодняшний день одним из трех резидентов, желающих открыть свое дело в данном агропромпарке, является предприниматель из Буинска. На площади в пять гектаров он планирует построить тепличный комплекс. Еще один изъявил желание построить комплекс для переработки рыбной продукции, третий будет заниматься переработкой полиэтиленовой продукции. Сейчас с ними активно составляются бизнес-планы, готовятся документы для участия в государственных программах.

Проект должен быть реализован до 2026 года. По плану в нем разместятся 20 производственных организаций. Предприятия должны трудоустроить более 700 человек района. На сегодняшний день подобные парки строятся в Арском и Сабинском районах.

 

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