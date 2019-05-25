В Буинском агропарке в конце июня разместят первые комплексы

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). На территории Мещеряковского сельского поселения Буинского района ведется строительство первого этапа агропромпарка. Строители приступили к возведению объекта общей площадью 26,5 гектара. В конце июня будут размещены первые комплексы. Предполагается, что это будут теплицы, пишет газета «Знамя».



Работы по созданию промышленного парка «Буинск» начались в 2017 году. Проект реализуется при активной позиции главы района Марата Зяббарова и поддержке Президента РТ Рустама Минниханова. В 2017-2018 годах подготовили проектно-сметную документацию на инфраструктуру проекта, за счет выделенных из бюджета РТ средств в конце 2018 года начали строить.



Параллельно ведется активная работа по привлечению резидентов. Переговоры ведутся с профильными министерствами, Торговой палатой РТ, Агентством инвестиционного развития РТ.



В настоящее время осуществляется первый этап строительства. Строители заняты созданием инфраструктур. В скором времени здесь будут проложены газопровод высокого давления, сети электроснабжения, водозаборные скважины, водопровод и частично построены подъездные дороги.



Проект реализуется в рамках программы развития в республике малого и среднего предпринимательства. Цель проекта – сохранить и увеличить предпринимательскую активность, сдерживать молодую трудовую миграцию с территории района, создать новые рабочие места.



Директор агропромпарка Рустем Гайнуллов рассказал, что агропарк условно будет поделен на две части. На одной разместятся промышленные предприятия, на другой – перерабатывающие.



По словам Гайнуллова, на сегодняшний день одним из трех резидентов, желающих открыть свое дело в данном агропромпарке, является предприниматель из Буинска. На площади в пять гектаров он планирует построить тепличный комплекс. Еще один изъявил желание построить комплекс для переработки рыбной продукции, третий будет заниматься переработкой полиэтиленовой продукции. Сейчас с ними активно составляются бизнес-планы, готовятся документы для участия в государственных программах.



Проект должен быть реализован до 2026 года. По плану в нем разместятся 20 производственных организаций. Предприятия должны трудоустроить более 700 человек района. На сегодняшний день подобные парки строятся в Арском и Сабинском районах.

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