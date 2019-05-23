Татар-информ

25 мая 2019, 04:58

Общество

Творческие семьи Алькеевского района сразились за звание лучших

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Общество

Творческие семьи Алькеевского района сразились за звание лучших

Фото: alki-rt.ru

В финале все участники конкурса получили призы и дипломы в различных номинациях.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В Центральном парке в Базарных Матаках состоялся конкурс талантливых семей. Представление было посвящено Международному дню семьи, в нем приняли участие семь творческих семей, пишут «Алькеевские вести».

Зрители тепло приняли выступления Ринаса и Эльмиры Шигаповых, Вадима и Эльмиры Никошиных, Гулии Яруллиной и ее двух дочерей, Олеси Губайдуллиной с тремя дочерьми.



Внимательно публика слушала совместное чтение стихотворения Эльвиры Зиятдиновой и ее дочери. Выступление матери и дочери из семьи Мусиных из Ургагар также было воспринято на «ура». Взволновала гостей конкурса и композиция ко Дню Победы, которую подготовили Марс Ибрагимов и его внучка Элина. Далее семьи соревновались в конкурсах на находчивость.



Украшением праздника стали танцы в исполнении хореографической группы «Жемчужина» гимназии имени Наби Даули.



В финале все участники конкурса получили призы и дипломы в различных номинациях.
 

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