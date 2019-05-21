Татар-информ

25 мая 2019, 22:12

Общество

«Зеленый фитнес» в Нижнекамске откроется с зоны здорового фудкорта и фитнес-рекордов

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Общество

«Зеленый фитнес» в Нижнекамске откроется с зоны здорового фудкорта и фитнес-рекордов

Фото: архив

В программу открытия включены массовая зумба-зарядка, фитнес-рекорд, параллельная работа спортивных зон по шести фитнес-направлениям.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). 26 мая в парке «Семья» запустят новый сезон социально-спортивного движения «Зеленый фитнес». Старт открытия проекта назначен на 16.00, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В программу открытия включены массовая зумба-зарядка, фитнес-рекорд, параллельная работа спортивных зон по шести фитнес-направлениям. Также откроются интерактивные зоны для взрослых и детей, зона здорового фудкорта, лекции о питании, конкурсы и розыгрыши призов.

Уже третий год подряд организаторы проводят более ста мероприятий: ежедневные тренировки на территории десятков общественных пространств, тематические фитнес-фестивали, образовательные лекции по здоровому образу жизни, правильному питанию, спортивным дисциплинам. Также планируется проведение «Премии Зеленого фитнеса» за особый вклад в развитие массового спорта в РТ.

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