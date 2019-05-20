В Заинском районе на уборку кладбищ вышли 150 человек и более 20 единиц техники

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В Заинском районе в рамках санитарно-экологического двухмесячника и акции «Неделя памяти» привели в порядок места захоронений, передает «Заинск-информ».



В этом году в акции приняли участие около 150 жителей района и более 20 единиц техники. На очистку территории вышли коллективы предприятий, организаций, учреждений и просто неравнодушные горожане.





Так, заинцы убрали мусор вдоль периметра кладбищ микрорайонов «Новый город» и «Мирный». В прошлые годы уборку проводили и внутри территорий захоронений, так как там скопилось очень много мусора. С годами уровень ответственности заинцев заметно вырос, и теперь весь мусор они выносят за территорию кладбищ.

Самими примерными и аккуратными оказались жители микрорайона «Мирный» – здесь наблюдалось наименьшее количество мусора. На территории захоронений «Нового города» мусора было гораздо больше, но самым захламленным местом стало кладбище Заинска-2.





Все силы были направлены на уборку этой территории. По периметру кладбища горы мусора пришлось разгребать экскаватором. Возможно, это объясняется тем, что возле кладбища нет мусорного контейнера. Мусор сгружали в «КАМАЗы», которые за два дня сделали более 30 рейсов.

На сегодняшний день территории вдоль городских кладбищ очищены от мусора. Заинцам порекомендовали не оставлять мусор рядом с могилами, а выносить его за периметр кладбища.

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