Татар-информ

25 мая 2019, 03:28

Здоровье и среда

В Заинском районе на уборку кладбищ вышли 150 человек и более 20 единиц техники

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Здоровье и среда

В Заинском районе на уборку кладбищ вышли 150 человек и более 20 единиц техники

Фото: zainsk-inform.ru

Самым захламленным местом захоронения стало кладбище Заинска-2.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В Заинском районе в рамках санитарно-экологического двухмесячника и акции «Неделя памяти» привели в порядок места захоронений, передает «Заинск-информ».

В этом году в акции приняли участие около 150 жителей района и более 20 единиц техники. На очистку территории вышли коллективы предприятий, организаций, учреждений и просто неравнодушные горожане.



Так, заинцы убрали мусор вдоль периметра кладбищ микрорайонов «Новый город» и «Мирный». В прошлые годы уборку проводили и внутри территорий захоронений, так как там скопилось очень много мусора. С годами уровень ответственности заинцев заметно вырос, и теперь весь мусор они выносят за территорию кладбищ.

Самими примерными и аккуратными оказались жители микрорайона «Мирный» – здесь наблюдалось наименьшее количество мусора. На территории захоронений «Нового города» мусора было гораздо больше, но самым захламленным местом стало кладбище Заинска-2.



Все силы были направлены на уборку этой территории. По периметру кладбища горы мусора пришлось разгребать экскаватором. Возможно, это объясняется тем, что возле кладбища нет мусорного контейнера. Мусор сгружали в «КАМАЗы», которые за два дня сделали более 30 рейсов.

На сегодняшний день территории вдоль городских кладбищ очищены от мусора. Заинцам порекомендовали не оставлять мусор рядом с могилами, а выносить его за периметр кладбища.

 

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