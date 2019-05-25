Татар-информ

25 мая 2019, 01:47

Общество

В мамадышском лагере «Кама» в 2019 году отдохнут свыше 600 детей

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Общество

В мамадышском лагере «Кама» в 2019 году отдохнут свыше 600 детей

Лагерь расположен на территории села Соколка, здесь созданы все комфортные условия для детей.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). 30 мая мамадышский лагерь «Кама» открывает новый летний сезон. Ожидается, что за четыре смены в оздоровительном лагере отдохнут свыше 600 детей, пишет газета «Нократ».

Лагерь расположен на территории села Соколка, здесь созданы все комфортные условия для детей. В этом году во вторую смену – с 17 июня по 4 июля – организаторы проведут межрегиональный профильный лагерь с речевой практикой «Гульстан», а в четвертую смену пройдет республиканская профильная смена «Нурлы алан».

«Сегодня "Кама" полностью готова к приему детей. К этому сезону никакого строительства и реконструкций не проводилось. Однако после лета 2019 года планируют отремонтировать столовую», – отмечает источник.

Помимо «Камы» в Мамадышском районе регулярно открываются палаточные лагеря.

Среди них – профильный специализированный лагерь для детей, находящихся на профилактическом учете, «Дети Галактики» (бывший «Звездный десант») и профильный палаточный лагерь «Интеллект».

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