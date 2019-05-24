Татар-информ

24 мая 2019, 23:38

Спорт

Тренер «Химок» о победе над УНИКСом: Мы смогли выдержать баланс двухочковых и трехочковых бросков

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Спорт

Тренер «Химок» о победе над УНИКСом: Мы смогли выдержать баланс двухочковых и трехочковых бросков

Во втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на своей площадке вновь сыграл с «Химками» и уступил в концовке со счетом 98:103.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу над УНИКСом (103:98) во втором полуфинальном матче Лиги ВТБ, отметив в том числе и удачу, оказавшуюся сегодня на стороне его команды.

«Очень рад, что выиграли. Сценарии обоих матчей были похожими: мы контролировали практически всю игру, и если в первом матче не смогли сберечь результат, то сегодня нам повезло. Повезло и в одном эпизоде, когда в концовке два игрока УНИКСа летели над кольцом, и Морган не смог забить. Думаю, спортивное счастье было на нашей стороне», — посчитал Куртинайтис.

Наставник «Химок» отдал должное и УНИКСу.

«Я уже не раз говорил, что в этом сезоне УНИКС — очень серьезная команда, которая хорошо борется и четко знает, чего хочет. Сегодня они дали нам бой, но мы выиграли. Серия переезжает в Химки, будем смотреть, как выиграть в следующем матче. Результат 1-1 нас устраивает, мы должны собраться и сыграть дома», — посчитал Куртинайтис.

Он также отметил изменения в игре «Химок», ставшей более сбалансированной.

«Сегодня я, возможно, потратил больше эмоций, чем некоторые игроки. Наверное, я и умру, как игрок, потому что не могу просто спать на скамейке, когда идет такая игра, я весь в напряжении. Если смотреть на статистику, то в первом матче мы выбросили 41 трехочковый и забили 17. Это как бы хороший результат, но у нас достаточно сильная передняя линия, и мы должны держать баланс двухочковых и трехочковых бросков, что и сделали сегодня. Да, было немало технического брака, но мы убрали агрессивное нападение хозяев», — рассказал наставник подмосковной команды.

По его словам, его команда сыграла тактически грамотно.

«Выбросили всего лишь — что очень много для других команд — 30 трехочковых, потому что у нас много хороших забивающих. Команда и собиралась под трехочковые, это стиль нынешних „Химок“», — рассказал Куртинайтис, отметив, что баланс был выдержан.

Отдельно Куртинайтис сказал про лидера «Химок» Алексея Шведа, набравшего сегодня 25 очков.

«Это стиль Шведа, стиль НБА, он постоянно спасает нас, делает свое дело. Другой стиль у Стефана Марковича, который сегодня не смог сыграть, он привносит в нашу команду спокойствие, нам иногда нужно играть спокойнее (отсюда и тактические проблемы). Не хватает резервов. Но Швед все сегодня решил четко, здорово сыграл, никаких претензий к нему нет. Ему иногда нужно отдыхать на паркете, что мы ему и предоставляем, благо у нас есть много разных комбинаций. Главное — выбрать правильную. Сегодня нам это удалось», — резюмировал тренер.

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