Татар-информ

24 мая 2019, 23:20

Спорт

Наставник УНИКСа: «Химки» — очень тяжелая команда для защиты, поскольку может забивать с любой точки

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Спорт

Наставник УНИКСа: «Химки» — очень тяжелая команда для защиты, поскольку может забивать с любой точки

Во втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на своей площадке вновь сыграл с «Химками» и уступил в концовке со счетом 98:103.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение от «Химок» (98:103) во втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ. Он признал, что пока казанцы не нашли рецепта хорошей защиты от соперника.

«Это была тяжелая игра, как и в прошлый раз. Для нас очевидно, что нельзя давать забивать 100 очков. Нужно научиться защищаться против них. Конечно, „Химки“ — очень тяжелая команда для защиты. Они могут забивать отовсюду. Нельзя давать им открытые броски и открывать площадку. Большую часть игры пять игроков как минимум могли забивать с любой точки. Очень сложно защищаться, когда у Шведа хороший день. Он тоже в любой момент может забить. Мы едем в Химки и продолжаем», — резюмировал Прифтис.

Говоря о Пиеррия Хенри, который не играет уже второй месяц, наставник УНИКСа объяснил ситуацию лимитом на легионеров.

«Хенри практически здоров. Но мне нужно соблюдать правила. В заявке можно иметь только шесть иностранцев. Для меня очень сложно принимать решение оставлять кого-то вне заявки. Я оставляю Хенри, потому что он не играл почти два месяца. Я использую игроков, находящихся в игровом ритме», — отметил наставник казанцев, добавив, что, возможно, Хенри примет участие в следующей игре.

Возвращаясь к дебюту встречи, Прифтис объяснил пять командных фолов, набранных хозяевами, прессом атак гостей.

«Они незамедлительно пошли под кольцо в самом начале и доставляли проблемы Ндуру и Моргану. Но мы справились с этим. Мы провели работу в перерыве и набирали очки. Не думаю, что это оказалось решающим в игре», — посчитал Прифтис.

Комментируя слабую игру центрового УНИКСа Артема Клименко, тренер посчитал это особенностью игры «Химок».

«Ему было трудно играть против „Химок“, особенно против Шведа, поэтому я и заменил его Кощеевым. А его падения... игроки же толкаются, напрашиваясь на фол», — сделал вывод Прифтис.

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