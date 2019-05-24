На территории Казанской ярмарки пройдет фестиваль Open Space Market

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В эти выходные, 25 и 26 мая, на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» пройдет пройдет фестиваль Open Space Market, который является крупнейшей региональной площадкой по продвижению креативных проектов в сфере общепита, услуг и развлечений, сообщает портал мэрии Казани.

В первый день проведут лектории и мастер-классы по наиболее важным вопросам для самозанятых, в мероприятиях будут участвовать эксперты из Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и Совета по предпринимательству при Президенте РТ.

Также на ярмарке будут представлены стенды с информацией, связанной с деятельностью самозанятых с анонсированием и аккредитацией участников на будущие мероприятия в казанских парках. Так, посетители смогут зарегистрироваться на первый масштабный маркет для самозанятых, который будет проходить в конце июня в Горкинско-Ометьевском лесу.

Лекторий для самозанятых начнет работать в 15.00.

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