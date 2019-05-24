Татар-информ

24 мая 2019, 21:38

Общество

Васильева в Казани: Серьезное отношение к среднему профобразованию показало реальные результаты

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Общество

Васильева в Казани: Серьезное отношение к среднему профобразованию показало реальные результаты

Фото: скриншот

Министр просвещения РФ наградила победителей в компетенциях VII Национального чемпионата WorldSkills Russia.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Серьезное отношение России к среднему профессиональному образованию за последние несколько лет показало реальные результаты. Об этом заявила сегодня на церемонии закрытия VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» министр просвещения России Ольга Васильева.

«Наш спортивный дух, наше серьезное отношение к среднему профессиональному образованию за последние несколько лет дало реальные результаты. И этот результат нашей страны мы видим и здесь», — сказала министр.

Васильева напомнила, что всего семь лет назад Россия присоединилась к всемирному движению WorldSkills. «Совсем скоро, в августе этого года, Россия принимает в Казани 45-й мировой чемпионат WorldSkills. Это, конечно, чудо, — подчеркнула она. — На сегодня самый главный результат — почти 200 компетенций. В национальном чемпионате принимали участие молодые профессионалы от 16 до 22 лет, люди более старшего возраста в соревнованиях "Навыки мудрых". Замечательно себя показали наши юниоры. И мы были свидетелями почти единого праздника — праздника творчества».

Министр поблагодарила мастеров и педагогов, которые готовили участников, а также руководство Татарстана за организацию чемпионата в Казани.

«За каждым из участников стоит педагог, мастер. Я убеждена, что даже участие в финале российского чемпионата — это огромная победа. От всей души желаю, чтобы наша команда на мировом чемпионате совсем скоро была первой», — заключила Васильева.

На церемонии закрытия чемпионата Президент РТ Рустам Минниханов и министр просвещения РФ Ольга Васильева наградили победителей в компетенциях «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших классах».

Участниками финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Казани стали более 1,5 тыс. конкурсантов, из них − 363 юниора.

Финальные состязания национального чемпионата прошли с 21 по 23 мая на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо», а церемония открытия — 20 мая в «Татнефть Арене».

На соревновательной площадке была представлена 91 компетенция, а также 23 компетенции блока Future Skills. По 48 компетенциям соревновались участники WorldSkills Russia Juniors. 

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