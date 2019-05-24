В Елабужском районе спасатели вытащили водителей из столкнувшихся грузовиков

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Елабужском районе спасатели достали из разбитых кабин водителей столкнувшихся грузовиков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня утром в МЧС поступило сообщение о том, что на 986-м километре трассы М7 столкнулись грузовая "ГАЗель" и фургон "Хино". Прибывшие на место пожарные ПСЧ № 75 и спасатели ЗПСО № 5 поставили автомобили на колеса и отключили аккумуляторы, чтобы они не загорелись», – рассказали в МЧС.

Кроме того, огнеборцы и спасатели при помощи ГАСИ вскрыли разбитые части кабин и извлекли из машин водителей, после чего передали их врачам.

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