Стартовал прием заявок на международный конкурс социальных проектов Social Idea

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). До 19 июня принимаются заявки на Международный конкурс социальных проектов Social Idea, оператором которого в этом году выступает АНО «Агентство инновационного развития». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Проект направлен на поиск лучших решений в социальной сфере с применением цифровых технологий», — говорится в сообщении.

Участвовать в конкурсе могут авторы социальных проектов, достигшие возраста 18 лет.

Проекты принимаются в трех номинациях:

— Social Mobile (мобильные технологии в социальной сфере) — разработка мобильных приложений и систем по обеспечению социальной поддержки населения;

— Social BigData (большие данные в социальной сфере) — системы по сбору и обработке больших данных, аналитические системы принятия решения на основе больших данных для решения социальных проблем;

— Social Smart City (умный город в социальной сфере) — концепция интеграции информационных и коммуникационных технологий для управления городским имуществом с целью решения или смягчения существующих социальных проблем в обществе и улучшения качества жизни населения.

Подать заявку можно на сайте socialidea.ru. Финал конкурса пройдет в Москве в сентябре 2019 года.

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