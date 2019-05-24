Президент РТ на закрытии WorldSkills в Казани: «Здесь лучшие из лучших со всей России»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в церемонии закрытия VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», которая проходит в «Татнефть-арене». Он отметил, что здесь собрались «лучшие из лучших со всей России».

«Мы грустим, потому что такой праздник заканчивается. Национальный чемпионат в Казани посетило огромное количество молодых людей нашей республики и гостей. Здесь лучшие из лучших со всей нашей страны. Вы — финалисты большого соревнования, кто-то сегодня первый, а кто-то — второй, но вы все равно — самые лучшие. Мы гордимся, что вы сегодня в Татарстане и ждем вас в августе на мировом чемпионате WorldSkills, на котором, конечно, наша страна должна достойно выступить», — сказал Президент РТ участникам чемпионата.

Участниками финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Казани стали более 1,5 тыс. конкурсантов, из них − 363 юниора. Экспертное сообщество представили 1274 компатриота.

Финальные состязания Национального чемпионата прошли с 21 по 23 мая на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо», а церемония открытия — 20 мая в «Татнефть-арене».

На соревновательной площадке была представлена 91 компетенция, а также 23 компетенции блока Future Skills. По 48 компетенциям соревновались участники WorldSkills Russia Juniors.

Соревнования Национального чемпионата состоялись по компетенциям шести блоков профессий: строительной сферы, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, производства и инженерных технологий, сферы услуг, а также транспорта и логистики.

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