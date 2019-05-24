Казанский парк «Крылья Советов» приглашает на праздник «День жизнелюба»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). 25 мая в казанском парке «Крылья Советов» состоится праздник «День жизнелюба». Одноименный проект проходит в Казани с 2016 года для жителей третьего возраста. В прошлом году проект получил новый виток развития: впервые был проведен праздник «День жизнелюба», который объединил более 6 тыс. участников, сообщает пресс-служба Казгордумы.

Участники праздника продемонстрируют умения, которые они приобретали в течение года, а зрители познакомятся с разными направлениями занятий и смогут выбрать понравившиеся, вступив в ряды казанских жизнелюбов.

В этот день в парке будут работать девять тематических площадок с различными активностями проекта. На некоторых из них можно будет поупражняться в хореографии, вокале и изобразительном творчестве, на лектории и выставке-ярмарке садоводов – узнать секреты богатого урожая, сделать селфи в фотозоне, принять участие в конкурсе красоты и провести время на мастер-классах по декоративно-прикладному искусству.

Также для всех желающих будет презентовано новое фитнес-направление «Зумба-голд», где каждый сможет энергично провести время под руководством российских тренеров. На площадке «Здоровый образ жизни» будут проходить занятия по общей физической подготовке и йоге, также каждый участник сможет измерить пульс, давление и задать интересующие вопросы медицинскому консультанту.

Среди жизнелюбов пройдут турниры по настольным играм – шашкам и шахматам, организаторы проведут квест-игру, будет работать зона фудкорта.

Начало праздника в 11.30.

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