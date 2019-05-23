Ольга Васильева о WorldSkills в Казани: «Такого уровня подготовки до этого не было»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Такого уровня подготовки чемпионата WorldSkills Russia ранее не было. Об этом заявила сегодня до церемонии закрытия VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Казани министр просвещения России Ольга Васильева.

«Я и мои коллеги оцениваем подготовку очень высоко, потому что все готово, апробированы все коммуникации, все работает, готовы все помещения, они прекрасные, готово все оборудование. Очень хорошие, надеюсь, будут результаты, — сказала министр. — Мне искренне кажется, что такого уровня подготовки до этого не было. Это говорят практически все, кто был и участвовал на предыдущих соревнованиях».

По словам Васильевой, национальный чемпионат WorldSkills Russia в Казани стал стартовой площадкой для 45-го мирового чемпионата. «Очень хочется, чтобы мы там победили. Здесь очень хорошее качество организации, и думаю, что мы соответствуем всем мировым стандартам, которые есть», — подчеркнула она.

Министр также отметила, что национальный и 45-й мировой чемпионаты — это большая ступень вперед для развития профессионального образования. «В рамках нацпроекта „Молодые профессионалы“ будет не просто сильное материально-техническое оснащение, но, прежде всего, содержание и качество образования».

Сегодня Ольга Васильева посетила соревновательные площадки на «Казань Экспо».

Участниками финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Казани стали более 1,5 тыс. конкурсантов, из них − 363 юниора. Экспертное сообщество представили 1274 компатриота.

Финальные состязания Национального чемпионата прошли с 21 по 23 мая на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо», а церемония открытия — 20 мая в «Татнефть-арене».

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