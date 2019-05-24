Медицинских роботов татарстанского производителя планируют использовать в Туркменистане

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Татарстанский производитель роботов-симуляторов «Эйдос-Медицина» налаживает сотрудничество с Туркменистаном в медицинской сфере. Соглашение о сотрудничестве уже подписано со стороны татарстанского Минздрава и ожидает подписания с туркменской стороны. Об этом рассказали на VI Заседании совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«Мы направили по дипломатическим каналам соглашение о сотрудничестве, подписанное министром здравоохранения Маратом Садыковым, включающее „Эйдос-Медицину“. Оно ждет подписания с туркменской стороны», — заявила представитель Министерства здравоохранения Татарстана Гузэль Волкова.

Минздрав Туркменистана заинтересован в медицинских тренажерах и симуляторах, поэтому руководство может подписать соглашение в скором времени, рассказала заместитель директора по научной работе Международного учебно-научного центра Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Айнабат Сейитмедова.

«По поводу соглашения с компанией „Эйдос“, которое предусматривает развитие симуляционных технологий и систем медицинского образования в Туркменистане проектный вариант был согласован. Я думаю, с нашей стороны руководство готово подписать такое соглашение», — обратилась к татарстанской делегации Сейитмедова.

Компания «Эйдос-Медицина» была создана в Казани в 2012 году. Она входит в пятерку мировых производителей медицинских роботов-симуляторов. Ранее компания экспортировала оборудование в крупнейший мединститут Японии «Джунтендо» и открыла производство роботов-симуляторов в Минске.

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