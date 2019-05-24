В Нижнекамске заселили еще один соципотечный дом на 160 квартир

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамске сегодня состоялось заселение 160-квартирного дома на Корабельной улице, 58. В новостройке будут жить работники бюджетных организаций и предприятий, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



В доме десять этажей, четыре подъезда, общая площадь квартир составляет свыше 8 тыс. квадратных метров. Квартиры в чистовой отделке оборудованы счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, регуляторами тепла. В десяти минутах ходьбы от дома располагается новая школа «Норма 36», строится детский сад.

Семья Шайхелисламовых, в которой воспитывают сына Раяна, получила в новом доме двухкомнатную квартиру площадью около 60 кв. м. Глава семейства Анвар трудится на «ТАНЕКО», а его жена Анастасия – врач-терапевт НЦРМБ.



Глава семейства Анвар рассказал, что очень долго ждали новоселья, так как ранее снимали квартиру, потом жили с родителями жены.





«Новоселью очень рады, так как собственного семейного уголка у нас не было. Одно время снимали квартиру, сейчас живем с родителями жены. Спасибо всем, кто помог нам осуществить давнюю мечту. Сами такую квартиру мы бы точно не смогли приобрести», – поделился радостью Анвар Шайхелисламов.



В этом году в Нижнекамске Госжилфонд планирует сдать в эксплуатацию еще два соципотечных дома на 280 квартир.

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