Татар-информ

24 мая 2019, 18:59

Происшествия

Директора челнинского предприятия осудили за сокрытие 15,5 млн рублей от налоговой службы

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Происшествия

Директора челнинского предприятия осудили за сокрытие 15,5 млн рублей от налоговой службы

Мужчина спрятал деньги фирмы, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки.

 (Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Директора челнинского предприятия осудили за сокрытие 15,5 млн рублей от налоговой службы, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«Следователи выяснили, что директор ООО "КамгэсЗЯБ", зная о наличии недоимки по налогам, сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание. Для расчетов с контрагентами он использовал при этом счета третьих лиц», – рассказал Шептицкий.

По статье «Сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в особо крупном размере» 60-летнего мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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