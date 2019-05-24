После участия в WorldSkills Russia в категории «50 плюс» жительница Казани решила открыть бизнес

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Круто изменить свою жизнь и открыть семейный бизнес решила участница чемпионата «Навыки мудрых» из Казани. Отдельная категория для профессионалов в возрасте старше 50 лет впервые была организована в этом году в рамках национального чемпионата WorldSkills Russia, завершившегося сегодня в Казани.

«Я очень довольна результатами соревнований и хочу в них участвовать, если получится, на следующий год. Это открывает передо мной новые возможности. Мне уже даже не 50 плюс, а 60 плюс. После чемпионата хочу попробовать свои силы в новом бизнесе, сделать его семейным», — рассказала корреспонденту «Татар-информ» доцент кафедры КНИТУ-КАИ им. Туполева Лилия Фатыхова.

Она представляла Татарстан в компетенции «предпринимательство». Всю свою жизнь женщина проработала в сфере образования и науки. Участие в конкурсе ее необычайно вдохновило. Представительница категории «Навыки мудрых» решила круто поменять сферу деятельности и открыть свой бизнес.

«Государство нам дает такую возможность. В Татарстане можно применить упрощенную систему налогообложения по ставке 10%. Даже если я потеряю работу в силу возраста в вузе, где главная ставка делается на молодых, я буду работать. Не хочу сидеть дома, как бабушка. Хочу развиваться дальше, продлить свою профессиональную активность», — отметила Фатыхова.

На Национальном финале в столице Татарстана она разработала и представила проект по установке рекламных табло возле лифтов в жилых домах. Теперь участница конкурса намерена воплотить данную задумку в жизнь в одном из районов Казани.

Финал VII чемпионата WorldSkills Russia состоялся в Казани с 20 по 24 мая. Чемпионат стал тестовой площадкой мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019, который пройдет в августе. Награждение победителей в категории «Навыки мудрых» прошло сегодня на площадке «Казань ЭКСПО».

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