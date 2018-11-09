Татар-информ

24 мая 2019, 18:48

Общество

Ильшат Аминов о законе поддержки муниципальных телеканалов: «Он сохранит региональное телевидение»

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Общество

Ильшат Аминов о законе поддержки муниципальных телеканалов: «Он сохранит региональное телевидение»

Фото: архив/Султан Исхаков

Госдума 23 мая приняла закон о поддержке муниципальных телеканалов, которые в сетке вещания кабельных сетей закрепят за 22-й кнопкой.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Закон о поддержке муниципальных телеканалов, который Госдума приняла 23 мая, поможет сохранить региональное телевидение. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

«Это очень важный закон, потому что он позволяет сохранить региональное телевидение как отрасль в разрезе муниципальных образований, городов, районов. Если бы не этот закон, вы знаете позицию кабельных операторов — они не особо стремятся запускать региональные телевизионные каналы в кабельные сети и размещают их на 538-ю или 635-ю кнопку. Это, конечно, приводит к тому, что уже во многих регионах городские каналы, в том числе и у нас, начали закрываться, потому что не видят перспективы», — объяснил Ильшат Аминов.

Также он добавил, что сегодня все муниципальные и городские телеканалы востребованы аудиторией. 

«Только на этом канале можно узнать, что на улице Декабристов сегодня будет чиниться теплопровод, а на улице Дубравной не будет воды, потому что никакой республиканский, тем более федеральный канал до таких мелких вопросов никогда не дойдет, поэтому городские и муниципальные телеканалы очень близки и нужны своей аудитории», — подчеркнул спикер.

Согласно закону в перечень обязательных общедоступных телеканалов включат муниципальные, за которыми закрепят 22-ю кнопку в сетке вещания кабельных каналов. На них не менее 20% от общего времени должны освещаться вопросы местного значения. В каждом муниципалитете такой канал будет свой, но для этого придется отвечать некоторым требованиям. 

«Наверняка решения будут приниматься на конкурсных комиссиях, и там, чтобы попасть на 22-ю кнопку, нужно будет представлять творческую концепцию телеканалов и техническую оснащенность», — рассказал Аминов.

Для того, чтобы соответствовать этим требованиям, республике придется приложить усилия для укрепления технической оснащенности местных телеканалов, чтобы они соответствовали современным требованиям — именно эту проблему выделил председатель Союза журналистов РТ после недавней поездки на городские телеканалы Татарстана — в Муслюмово, Альметьевск, Нижнекамск, Набережные Челны и другие.

«Самое главное, чтобы муниципальные каналы вещали качественный контент с хорошим качеством и были привлекательны абонентам», — заключил он.

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